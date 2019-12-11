В Великобритании потребовали запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде

11 декабря 2019     20
В Великобритании потребовали запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде

Британская олимпийская ассоциация потребовала запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщает Daily Mail.

Президент ассоциации Хью Робертсон заявил, что россияне не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению. В Великобритании потребовали, чтобы в отношении России на Играх в Токио были приняты максимально возможные санкции.

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14:03 — 9 декабря

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. Отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах под нейтральным флагом.

В антидопинговом агентстве США (USADA) остались недовольны решением WADA и потребовали полного отлучения России от Олимпиад. В США посчитали, что тем самым будет возможно отстоять ценности олимпийского спорта.

Источник: Лента.Ру

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