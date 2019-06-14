В Великобритании продают тюрьму для ведьм

14 июня 2019     26
В Великобритании продают тюрьму для ведьм

В Великобритании продается здание, которое во времена Cредневековья было тюрьмой для обвиненных в колдовстве. Об этом 12 июня сообщил портал Live Science.

На данный момент здание, которое раньше именовалось «Клеткой», выглядит как обычный и уютный дом. Его владелица Ванесса Митчелл уже третий раз пытается продать его.

Отмечается, что женщина переехала из него в 2004 году после того, как увидела «таинственные брызги крови» и подверглась «нападению» со стороны злых призраков, один из которых был «козлом сатанинского вида».

Риелторы предупреждают, что бывшая тюрьма – один из самых часто посещаемых домов в Англии.

Издание пишет, что в 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета. По имеющимся данным, некоторые кости были пробиты гвоздями.

Источник: Газета Известия

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