В Венесуэле заявили о поимке всех участников последней попытки переворота

27 июня 2019     18
В Венесуэле заявили о поимке всех участников последней попытки переворота

Участники последней попытки переворота в Венесуэле пойманы. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 26 июня, в эфире местной телекомпании.

«Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 26 июня власти Венесуэлы сообщили о предотвращении госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили. В нем, по данным властей, были задействованы отставные военные.

Напряженная ситуация в Венесуэле сохраняется с января. Тогда на фоне акций протеста спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Политика поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков.

Источник: Газета Известия

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