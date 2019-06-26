В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

26 июня 2019     8
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили. Об этом 26 июня сообщил министр информации страны Хорхе Родригес

По его словам, все заговорщики задержаны и уже дают признательные показания.

Как следует из его заявления, переворот планировали отставные военные, которым платили иностранные представители за разглашение секретных данных, отмечает «Интерфакс».

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

Источник: Газета Известия

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