В Венеции найдены мертвыми два человека

15 ноября 2019     21
В Венеции найдены мертвыми два человека

Два человека найдены мертвыми в квартире в исторической части Венеции. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

По данным портала Venezia Today, погибшие — 72-летняя женщина и ее 43-летний сын. Мужчина жил отдельно, в материковой части города, и, вероятно, приехал к матери, чтобы не оставлять ее одну во время наводнения. Подробности случившегося неизвестны.

Ранее в ноябре СМИ сообщали о еще двоих погибших во время наводнения. Один из них получил удар током, когда пытался включить электронасос в подтопленном подвале, второй, вероятно, умер по естественным причинам.

Нынешнее наводнение в Венеции — одно из крупнейших за всю историю города. Зафиксирован подъем воды на уровень 187 см, больше было только в 1966 году, когда потоп коснулся и других городов, в том числе Флоренции. 15 ноября из-за подтопления была закрыта площадь Сан-Марко.

Источник: Газета Известия

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