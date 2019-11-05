В военной полиции РФ уточнили информацию по патрулированию в Сирии

Российские военные полицейские провели во вторник два патрулирования в северных сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, одно из которых прошло совместно с турецкими пограничниками. Информацию об этом уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Российско-турецкое патрулирование прошло по маршруту Айлишар–Бандахар провинции Алеппо, затем российские военные полицейские продолжили патрулирование по маршрутам Камышлы–Дейрун-Ага провинции Хасеке, пишет ТАСС.

Ранее офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков рассказал, что в составе российско-турецкой колонны было по четыре бронемашины от каждой страны. Длина маршрута составила 70 км. Патрулирование прошло на пункте пропуска «Айлишар». Это второе совместное с Турцией патрулирование границы, но первое, прошедшее в районе города Кобани.

О том, что российские и турецкие военные начали второе совместное патрулирование района к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии, сообщил ранее во вторник телеканал NTV.

Первый совместный обход завершился к 1 ноября. Был пройден маршрут протяженностью более 110 км в западном направлении от таможенного перехода «Дербесия» на расстоянии 6 км от сирийско-турецкой границы и обратно. В составе команды находились девять единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» военной полиции РФ и бронемашины Kirpi турецкой пограничной службы. Безопасность обеспечивал российский БТР-82.

По итогам встречи в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии, договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере этого государства.

23 октября военная полиция РФ в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбиджа, а 27 октября в сирийский город Кобани прибыла рота этой полиции.

Источник: Газета Известия