В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

13 февраля 2020     11
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.

В него вошли организации с просроченной задолженностью более чем в 10 миллионов рублей.

По состоянию на 1 января, больше всего крупных должников оказалось в Московской области. Там 87 организаций не выплатили «Газпрому» 6,1 миллиарда рублей. В Тверской области насчитали 69 должников на 6,4 миллиарда рублей, замыкает тройку антирейтинга Пермский край (43 должника, 3,2 миллиарда рублей).

Самым крупным должником оказалось Грозненское предприятие «Теплоснабжение». Сумма его долга составила 2,58 миллиарда рублей.

28 декабря сообщалось, что «Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Власти приняли принципиальное решение о передаче госкомпании четырех тысяч километров муниципальных газопроводов и об освобождении корпорации от уплаты налога на недвижимость в течение трех лет.

Источник: Лента.Ру

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