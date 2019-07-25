В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах РФ

Сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах России предложили зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет «РИА Новости» в четверг, 25 июля.
«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — отметил депутат.
По его мнению, сейчас молодежь выбирает учебу в городах с «сильными» вузами и после их окончания не возвращаются на малую родину, что создает дефицит кадров.
Кроме того, по мнению парламентария, бесплатно должны обучаться русскоязычные специалисты из соседних стран, что поднимет престиж России за рубежом.
14 мая министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков рассказал о планах приема в вузы на бюджет в 2020 году. В частности, в 2020–2021 учебном году на бюджетные отделения вузов смогут поступить 57% выпускников российских школ.
Источник: Газета Известия
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