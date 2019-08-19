В Генпрокуратуре рассказали о смертях российских зэков из-за ошибок в лечении

19 августа 2019     17
В Генпрокуратуре рассказали о смертях российских зэков из-за ошибок в лечении

В Генпрокуратуре России рассказали о смерти четырех заключенных из-за неправильного лечения медиками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Представление, вынесенное директору ФСИН Геннадию Корниенко, в понедельник, 19 августа, публикует Ассоциация независимых правозащитников Gulagu.net.

Как отмечается в документе, в 2017-2019 годах были проверены российские колонии и тюрьмы в 47 регионах страны. По результатам проверки прокуроры зафиксировали в отдельном отчете примерно полторы тысячи нарушений.

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В частности, в Курганской области в сентябре 2018 года мужчину с гипертонией госпитализировали в медсанчасть №74, там же врачи ввели пациенту препарат «Дроперидол», противопоказанный при лечении этого заболевания. В результате больной скончался.

Кроме того, в туберкулезной больнице той же медсанчасти №74 за прошлый год скончались еще двое заключенных, так как для них «не был соблюден порядок оказания медицинской помощи».

Прокуроры также сообщили про крымского заключенного, который в июне 2018 года много раз жаловался на состояние здоровья. Он просил вызвать медиков, однако сотрудники исправительной колонии так и не помогли больному, не обеспечили его лекарствами и не вызвали врачей — осужденный скончался.

В представлении Генпрокуратуры отмечается, что в колониях и тюрьмах не хватает работников медсанчастей, нет в наличии многих лекарственных препаратов и оборудования для проведения осмотров и лечения заключенных. Беременным женщинам не оказывается качественное лечение, а также внимание врачей.

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Источник: Лента.Ру

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