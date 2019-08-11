В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

11 августа 2019     17
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. Об этом 10 августа он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».

Эксперт заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути конфликта с Россией.

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут», — добавил политолог.

Рар также обратил внимание на то, что за 15 лет Киев мог провести определенные реформы, однако этого не произошло, и время можно считать упущенным.

«Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — заключил он.

Ранее в июле премьер Италии Джузеппе Конте предрек утрату доверия между ЕС и РФ из-за Украины.

Источник: Газета Известия

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