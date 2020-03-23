В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказал журналист таблоида Джулиан Репке.

Поздравление от ARD было размещено в Twitter. Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.

S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://t.co/prTMblqYkL — ARD Moskau (@ARDMoskau) March 21, 2020

Журналист Bild был крайне возмущен данным поступком своих коллег, назвав ситуацию «немыслимым скандалом». Кроме того, автор гневной статьи подверг критике Twitter-аккаунт российской миссии в НАТО, обвинив его в публикации постоянных фейков и пропаганды. Также Репке написал о «гибридной военной кампании Кремля против Запада» и о теориях мирового заговора, отмечает REGNUM.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на нападки Bild, напомнив, что у министра есть цитаты, которыми можно охарактеризовать вышедшую статью.

«Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух», — сказала она ТАСС.

21 марта стало известно, о том, что президент России Владимир Путин опубликовал указ о присвоении Сергею Лаврову звания Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Также свои поздравления ему направили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и режиссер Никита Михалков.

Источник: Газета Известия