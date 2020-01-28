В Германии подтвердился случай заболевания коронавирусом

28 января 2020     13
В Германии подтвердился случай заболевания коронавирусом

В Германии подтвердили один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария.

Вирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. Пациент изолирован и находится под наблюдением, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России обследовали более 100 пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Ни у кого из них не выявлен коронавирус.

Число умерших от коронавируса достигло 80 человек, все они были жителями Китая. Количество заболевших превысило 2,7 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

Источник: Лента.Ру

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