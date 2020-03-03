В Германии показали новый Audi A3 Sportback

3 марта 2020     12
В Германии показали новый Audi A3 Sportback

Компания Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Длина автомобиля составляет 4340 мм, высота — 1430 мм, а ширина — 1820 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм. Объем багажного отделения варьируется от 380 л до 1200 л.

Автомобиль получил матричные фары, большую решетку радиатора с узором в виде сот, массивные воздухозаборники. В салоне устанавливается информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым дисплеем и цифровая приборная панель. Многими функциями машины можно управлять теперь с помощью голоса. Отмечается, что ткань, которая используется для обивки сидений, изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Новый Audi A3 Sportback оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, автомобиль будет предлагаться с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 116 и 150 л.с. Коробки передач — механическая и семиступенчатый «робот». В будущем появятся гибридная версия модели и 310-сильная спортивная модификация.

Продажи нового Audi A3 Sportback на европейском рынке начнутся в мае этого года.

2 марта сообщалось, что на российском рынке появится новый электромобиль Audi e-tron.

Источник: Газета Известия

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