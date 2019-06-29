В Германии призвали отказаться от санкций против России

Одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России и призвала постепенно отменить их. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Hamburger Abendblatt.

По мнению Швезиг, в результате ограничений Россия смогла самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.

«В то же время наши фермеры больше не имеют возможности поставлять туда свои продукты. Что касается других отраслей, Россия всё больше ориентируется на Китай», — отметила она.

Политик также поддержала проект «Северный поток – 2» и подчеркнула важность газового обеспечения для Германии.

О продлении антироссийских экономических санкций говорилось в заявлении совета, распространенном 27 июня. Отмечалось, что поводом для продления мер стало выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Евроcовете 20–21 июня. Они говорили о ходе выполнения Минских соглашений.

Также 20 июня Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. В Совете ЕС не было никакого обсуждения темы санкций — решение об их продлении утвердили автоматически, «письменной процедурой».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

В ответ Россия летом 2014 года ввела продовольственное эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. 26 июня правительство России продлило режим контрсанкций на 2020 год.

Источник: Газета Известия