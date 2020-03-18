В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

18 марта 2020     14
В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Германии следует снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом. К этому призвал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, передает газета «Известия».

«Нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией», — заявил Гердт. Он подчеркнул, что это будет своевременно и полезно для всей экономической системы.

По мнению немецкого политика, отменить ограничения следовало еще раньше, но с закрытием границ эта тема стала еще более актуальной. Он предупредил, что кризис ударит не только по экономике Германии, но и всего Евросоюза.

Гердт добавил, что поднимет вопрос о снятии российских санкций на следующем заседании международного комитета Бундестага. При этом в немецком МИД напомнили, что их отмена прямо зависит от выполнения Минских соглашений.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Источник: Лента.Ру

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