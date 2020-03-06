В Германии установят первый памятник Ленину

6 марта 2020     13
В Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии появится первый памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 6 марта суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменил запрет на возведение памятника. Его ранее выдали местные власти из-за отсутствия разрешения специального ведомства. Считалось, что новый монумент может испортить вид другого ценного памятника архитектуры, однако суд отказался считать этот аргумент существенным. Отмечается, что памятник высотой 2 метра 15 сантиметров собираются поставить члены крайне левой «Марксистско-ленинской партии Германии», открытие запланировано на 14 марта.

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00:02 — 26 февраля 2017

«Марксистско-ленинская партия Германии» создана в 1982 году и базируется на теоретическом наследии немецких философов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, советских государственных руководителей Ленина и Иосифа Сталина, а также китайского вождя Мао Цзэдуна. Лучший результат на федеральных выборах в своей истории показала в 2005 году, набрав 0,1 процент голосов.

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Источник: Лента.Ру

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