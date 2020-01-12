В ГИБДД рассказали о наезде машины на Ренату Литвинову

12 января 2020     17
В ГИБДД рассказали о наезде машины на Ренату Литвинову

Актриса Рената Литвинова самостоятельно покинула место ДТП после того, как на нее в центре Москвы наехал Mercedes. Подробности наезда машины на артистку ТАСС рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД в воскресенье, 12 января.

«Со слов водителя автомобиля Mercedes, в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла», — заявили в ведомстве.

Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Представитель артистки заявил, что Литвинова после аварии уехала в больницу в состоянии шока. По его словам, актрисе оказали необходимую помощь и «с ней все сейчас нормально». «Опасности для жизни нет, переломов тоже», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в воскресенье стало известно, что Литвинову недалеко от ресторана «Макдоналдс» в центре Москвы сбила машина. Актриса прогуливалась по городу в день своего рождения. Сообщалось также, что за рулем автомобиля была 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп призвал Иран «не убивать протестующих»
Трамп призвал Иран «не убивать протестующих»

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана «не убивать» участников антиправительственных акций и пообещал следить за происходящим в этой стране. …


«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ
«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

19:49 Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). @ihcavtomobilist Twitter Встреча, прошедшая …


Самые популярные имена в России в 2019 году
Самые популярные имена в России в 2019 году

Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году стали Артем и София. Это следует из данных Единого реестра записей актов …


30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году
30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году

Первым шагом к этому событию назвали анонсирование создания «Партии прямой демократии», от разработчиков игра World of Tanks. До этого уже …


В минувшем году почти 9 тысяч крымчан стали гражданами России
В минувшем году почти 9 тысяч крымчан стали гражданами России

Заявление о получении российского гражданства в 2019 году было отклонено лишь один раз, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД. Остальные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты