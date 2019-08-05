В Гонконге из-за протестов и забастовки были отменены более 200 рейсов

5 августа 2019     39
В Гонконге из-за протестов и забастовки были отменены более 200 рейсов

В международном аэропорту Гонконга из-за протестов и общегородской забастовки были отменены более 200 авиарейсов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Общегородская забастовка вынудила власти аэропорта отменить около 230 рейсов по состоянию на утро понедельника, 5 августа. До 6:00 вторника, 6 августа, в воздушной гавани будет функционировать только одна взлетно-посадочная полоса. Больше всего пострадали полеты по азиатскому направлению.

На сайте аэропорта размещено объявление, в котором говорится о проблемах с рейсами. Администрация рекомендует пассажирам проверять у своих авиакомпаний самую свежую информацию о рейсах и отправляться в аэропорт только после подтверждения мест и времени полета.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

30 июля участники протестных акций в Гонконге нарушили работу метро. Активисты блокировали двери составов и нажимали кнопки связи с машинистом в вагонах.

Источник: Газета Известия

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