В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Отмечается, что некоторые демонстранты поднимали баллончики с газом и кидали их обратно в сторону правоохранителей. Прикрываясь раскрытыми зонтами, они двигались в сторону полицейских.

Ранее 21 июля стало известно, что участники протестных акций в Гонконге вышли за пределы оговоренного с городскими властями и начали собираться у здания центрального управления полиции. Третья массовая акция протеста, согласованная с городскими властями, началась около 15:30 по местному времени (10:30 мск) у парка «Виктория». Однако спустя некоторое время полиция потребовала сократить длину маршрута.

Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие при участии почти 550 тыс. человек прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента, стали громить помещение и расписывать стены антиправительственными лозунгами. Задержаны 13 участников штурма.

Источник: Газета Известия