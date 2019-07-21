Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Отмечается, что некоторые демонстранты поднимали баллончики с газом и кидали их обратно в сторону правоохранителей. Прикрываясь раскрытыми зонтами, они двигались в сторону полицейских.
Ранее 21 июля стало известно, что участники протестных акций в Гонконге вышли за пределы оговоренного с городскими властями и начали собираться у здания центрального управления полиции. Третья массовая акция протеста, согласованная с городскими властями, началась около 15:30 по местному времени (10:30 мск) у парка «Виктория». Однако спустя некоторое время полиция потребовала сократить длину маршрута.
Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.
Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие при участии почти 550 тыс. человек прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента, стали громить помещение и расписывать стены антиправительственными лозунгами. Задержаны 13 участников штурма.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции. Об этом в воскресенье, …
|
На Крым снова надвигаются дожди
Уже со вторника жаркая погода на полуострове сменится грозами и ливнями. Как объясняют в Крымском гидрометцентре, виноваты атмосферные фронтальные разделы, …
|
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги …
|
Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики
Стук в двери пенсионерки. С порога: «Проверка газа!» Так начинается посещение работником ООО «ОблГазСервиса» квартир феодосийских пенсионеров. Если попросят – …
|
Вести Севастополь. События недели 21.07.2019
Главные темы программы: – Борьба за жизнь! Как люди на Северной стороне пытаются выжить в спартанских условиях? – Следы трагедии …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!