В Госдепе не поддержали наступление Хафтара на Триполи

13 февраля 2020     13
В Госдепе не поддержали наступление Хафтара на Триполи

США не поддерживают наступление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на Триполи. Об этом в среду, 12 февраля, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Вместе с тем дипломат отметил, что Хафтар является партнером Вашингтона по борьбе с терроризмом в Ливии.

«И хотя мы считаем многие его действия контрпродуктивными, Хафтар является частью проблемы и частью ее решения», — цитирует Шенкера «РИА Новости».

Дипломат также призывал Хафтара участвовать в процессе политического урегулирования под эгидой ООН.

В начале февраля Хафтар подтвердил участие Ливийской национальной армии (ЛНА) в работе военного комитета «пять+пять» в Женеве.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

Источник: Газета Известия

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