В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».

По словам представителя американского ведомства, каждый запрос на визу рассматривается в индивидуальном порядке. При этом он не стал комментировать недавний отказ в визе российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН.

«США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны», — отметил он.

Несколько дней назад США отказали в визах членам делегации РФ перед стартом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 3 октября стало известно, что визы не получили еще ряд российских дипломатов, которые планировали принять участие в форуме «Диалог Форт Росс» в Штатах.

МИД России указал на развязывание Вашингтоном визовой войны.

Источник: Газета Известия