В Госдуме задумались о дополнительных выходных для бросающих курить россиян

16 августа 2019     7
В Госдуме задумались о дополнительных выходных для бросающих курить россиян

Депутаты Госдумы намерены осенью обсудить вопрос поощрения россиян, отказавшихся от курения. Об этом заявил председателя комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Мы неоднократно говорили о том, что для тех наших граждан, кто борется с курением и полностью от него отказывается, надо давать дополнительные выходные дни, дополнительные дни к отпуску», — сказал парламентарий.

Он добавил, что можно стимулировать отказ от курения «какими-то налоговыми механизмами», передает агентство городских новостей «Москва».

«Например, на какой-то период — на год или на два уменьшать подоходный налог», чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску», — пояснил депутат.

По словам Свинцова, правительство считает это предложение «разумным».

«Думаю, что в осеннюю сессию мы будем снова этот вопрос поднимать, чтобы была какая-то реакция. Обсудим в комитетах, на круглых столах», — сказал депутат.

8 июля стало известно, что Министерство здравоохранения России пересмотрело прогноз, касающийся сокращения числа курильщиков в стране. Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%. По данным Росстата, сейчас в стране курильщиками являются 22,5% граждан.

Источник: Газета Известия

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