В Госдуме исключили возможность ухода Visa и Mastercard из России

12 июля 2019     17
В Госдуме исключили возможность ухода Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона «О национальной платежной системе» на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ничего жесткого там нет. Они (МПС. — Ред.) просто приведут свои правила в соответствие с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее компания Visa заявила, что в случае принятия поправок намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России.

12 июля газета «Коммерсант» написала, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. По данным издания, предлагаемые поправки направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний МПС приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

Эксперты утверждают, что требования в части обеспечения беспрерывности платежей невыполнимы для МПС, что может привести к их уходу из России. В данном случае окажется невозможным не только прием карт зарубежных банков в России, но и прием карт российских банков за рубежом. Несмотря на это, ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию.

Источник: Газета Известия

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