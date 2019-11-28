В Госдуме назвали тендером сценарии реинтеграции Донбасса

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сравнил с конкурсным отбором рассматриваемые Киевом сценарии реинтеграции Донбасса, о которых заявила украинская сторона.

«Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса. Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», — рассказал он RT 28 ноября.

Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов упомянул о пяти вариантах возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) приступили к обсуждению особого статуса Донбасса. 26 ноября украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что этот вопрос также будет обсуждать на предстоящей 9 декабря встрече лидеров «нормандской четверки», куда входят Германия, Франция, Россия и Украина.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил этапы возвращения Донбасса под контроль Киева. В их числе разоружение, отвод войск и примирение сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это отрицают. Сейчас данный спор пытается разрешить «нормандская четверка». Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают, как урегулировать разногласия сторон и прекратить боестолкновения.

Для урегулирования конфликта в феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил от линии разграничения и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.

Источник: Газета Известия