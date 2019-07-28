В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

28 июля 2019     19
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В беседе с RT он отметил, что Медведев совершает поездки «в рамках своих полномочий», а Украина продолжает идти «по пути конфронтации с Россией».

«Мы думали, что новый президент (украинский лидер Владимир Зеленский. — Ред.) подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан», — напомнил депутат.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где прошли торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Однако в украинском МИДе выразили решительный протест визиту делегации РФ на полуостров, пишет «Газета.ру». В ведомстве поездку назвали несогласованной с украинской стороной и недопустимой, а повод для посещения Крыма — циничным.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией страны. Страны Запада также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Источник: Газета Известия

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