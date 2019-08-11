В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым

11 августа 2019     11
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым

Ноты протеста Киева после поездок президента России Владимира Путина в Крым — работа «на мусорную корзину», Москва заявления подобного рода игнорирует, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее в воскресенье, 11 августа, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.

«Ноты протеста украинской стороны — это работа «на мусорную корзину». Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Бальбек отметил, что подобные заявления украинской стороны стали уже своего рода ритуалом.

«Наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой», — добавил депутат.

10 августа в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Источник: Газета Известия

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