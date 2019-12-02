В Госдуме оценили перспективы экспорта газа в Китай

2 декабря 2019     18
В Госдуме оценили перспективы экспорта газа в Китай

Китай — это очень перспективное направление для российских газовых компаний, однако перед ними не стоит задача заменить китайским направлением европейское, рассказал «Известиям» глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Ранее в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Рынок Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) составляет более 60% всего прироста спроса потребления газа в ближайшие 15-20 лет, отметил Завальный. Прежде всего, речь идет о Китае и Индии.

«Это очень перспективный для нас рынок. При чем для него отдельная сырьевая база. Те месторождения, которые используют для поставок газа в Китай, в данном случае — это не те месторождения, которые поставляют газ в Европу», — добавил парламентарий.

Таким образом, газовые рынки Китая и Европы не конкурируют между собой, отметил политик. Поэтому Россия постарается не только сохранить свою долю в 36% на газовом рынке Европы, но и нарастить ее, заключил депутат.

Газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода — около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» подписали в мае 2014 года сроком на 30 лет. На запланированный уровень поставок — до 38 млрд. куб. м газа в год — предполагается выйти в течение пяти лет.

Источник: Газета Известия

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