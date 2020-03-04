В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

4 марта 2020     18
В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье. Об этом пишет НСН.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что не считает приговор «слишком мягким». Он добавил, что некорректно разделять ответственность между Рамилем Шамсутдиновым и Русланом Мухатовым.

«Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал», — сказал политик.

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00:04 — 3 марта

Ранее Мухатова приговорили к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

В Минобороны причиной произошедшего назвали нервный срыв у Шамсутдинова, сам он заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозах сексуальным насилием. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и каждый раз, когда солдат засыпал, заставлял его делать физические упражнения, иногда в костюме химзащиты. В последние трое суток перед бойней Шамсутдинов спал около четырех часов.

Источник: Лента.Ру

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