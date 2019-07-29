В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы от ЛДПР представили законопроект, который предлагает установить альтернативное наказание для водителей, оставивших место аварии. Об этом 29 июля сообщает «РИА Новости».

На данный момент правонарушение грозит лишением прав или арестом на 15 суток. Депутаты хотят смягчить эти условия и предложили ввести штраф в размере 10 тыс. рублей, лишение прав на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Однако нововведения будут действовать только для тех, кто скрылся с места ДТП, которое не нанесло серьезного ущерба имуществу и жизни людей.

По словам депутатов, иногда водители неумышленно скрываются с места аварии. Такое может произойти на парковке или оживленной трассе.

«Обвинить водителя <…> может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые «автоподставы», — отмечается в пояснительной записке.

Помимо этого указывается, что покидать место аварии можно будет в тех случаях, когда пострадавшему необходима экстренная помощь или в автомобиле находится женщина в предродовом состоянии. Однако в таких случаях невиновность придется доказывать через суд.

26 июня глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что страховой полис ОСАГО для автомобилистов, которые не нарушают правила дорожного движения, должен стоить дешевле.

Источник: Газета Известия