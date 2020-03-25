В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

25 марта 2020     11
В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Власов пояснил, что у граждан на карантине возникают дополнительные издержки из-за повышенных счетов за коммунальные услуги, передает «РИА Новости».

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в письме депутата, направленном главе Минстроя Владимиру Якушеву.

По мнению парламентарий, такая мера должна быть введена до окончания особого режима по коронавирусу.

Ранее, 24 марта, в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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