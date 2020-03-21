В Госдуме предложили снизить цены на бензин

21 марта 2020     25
В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, законотворец предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.

«Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время. Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами», — резюмировал Шеремет.

Ранее 21 марта руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. По мнению политика, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стало снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.

Источник: Лента.Ру

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