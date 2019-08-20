В Госдуме призвали созвать Совбез ООН после запуска США запрещенной ракеты

20 августа 2019     7
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН после запуска США запрещенной ракеты

Зампред комитета Госдумы по обороне осудил испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18 августа Пентагон осуществил запуск крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км. Пуски прошли впервые после выхода США из ДРСМД. Испытания состоялись на острове Сан-Николас в штате Калифорния, ракета точно поразила заданную цель.

Этот случай нельзя оставлять без внимания, потому что США пытаются «насадить свой гегемонизм» в рамках испытаний данной ракеты, отметил депутат Швыткин.

«Существует единство взглядов на произошедшие события со стороны мирового сообщества. Следует адекватно ответить и осудить действия США вплоть до вынесения данного вопроса на соответствующие международные площадки <…> Совет безопасности ООН, в том числе», — сказал парламентарий.

По его мнению, запуск ракеты спустя меньше месяца после разрыва договора РСМД, свидетельствует о том, что американцы нарушали договор до официального выхода из него.

При этом позиция России заключается в том, что Москва в полном объеме выполняла все взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД.

В настоящий момент перед Россией стоит задача не втянуть себя в гонку вооружений, заключил депутат.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Госдуме призвали созвать Совбез ООН после запуска США запрещенной ракеты
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН после запуска США запрещенной ракеты

Зампред комитета Госдумы по обороне осудил испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности …


Хирург признался, что после Крымского моста у него особое отношение к дорогам (ФОТО, ВИДЕО)
Хирург признался, что после Крымского моста у него особое отношение к дорогам (ФОТО, ВИДЕО)

17 августа официально был дан пуск движению по первой за Уралом автомагистрали с разрешенной скоростью 130 км в час. Мероприятия …


Нелегальными перевозками в Крыму занималась ОПГ
Нелегальными перевозками в Крыму занималась ОПГ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на территории госпредприятия «Крымавтотранс». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, вопросом нелегальных перевозок занималась организованная преступная группа. «Сейчас …


Нелегальными перевозками в «Крымавтотрансе» занималась преступная группа
Нелегальными перевозками в «Крымавтотрансе» занималась преступная группа

Сотрудники правоохранительных органов установили участников преступной группы в государственном предприятии “Крымавтотранс”, которые привлекали нелегальных перевозчиков и возили пассажиров без билетов, купленных …


В аэропорту Симферополя может появиться новая автостанция
В аэропорту Симферополя может появиться новая автостанция

15 сентября власти Крыма озвучат свое решение: появится на территории нового терминала аэропорта большая автостанция или нет. Сергей Аксенов сегодня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты