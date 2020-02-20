В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Законопроект об отмене взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства внесен в Госдуму, сообщил в четверг, 20 февраля, «РИА Новости» руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи», — сказал Неверов.

20 января Неверов рассказывал «Известиям» о предложении отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ. В Госдуме эту инициативу поддержали.

Сегодня для граждан комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Источник: Газета Известия