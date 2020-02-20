В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

20 февраля 2020     10
В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Законопроект об отмене взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства внесен в Госдуму, сообщил в четверг, 20 февраля, «РИА Новости» руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи», — сказал Неверов.

20 января Неверов рассказывал «Известиям» о предложении отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ. В Госдуме эту инициативу поддержали.

Сегодня для граждан комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе в преддверии 23 февраля ветераны встретились с учащимися
В Севастополе в преддверии 23 февраля ветераны встретились с учащимися

Традиционная «Встреча поколений» прошла в Севастопольском центре культуры и искусств. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, приняли участие ветераны …


Театр им
Театр им. Луначарского готовится к московским гастролям

Впервые за последние 30 лет труппа севастопольского театра им. Луначарского отправится на гастроли в Москву.  С 27 по 30 апреля …


В каких случаях севастопольцы обращаются в Госжилнадзор и какую помощь там оказываю
В каких случаях севастопольцы обращаются в Госжилнадзор и какую помощь там оказываю

Что делать, если вашу квартиру затапливает водой сосед сверху, а его уже несколько дней нет дома? ? И с какого …


В Ялте планируют построить горнолыжный комплекс и океанариум
В Ялте планируют построить горнолыжный комплекс и океанариум

Ялтинские власти рассматривают возможность строительства горнолыжного комплекса и океанариума на Южном берегу Крыма.  По мнению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, …


В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты
В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты

Перфоратор, сварочный аппарат, маски сварщика и болгарка исчезли с одной из строек Севастополя. Строители обратились с заявлением о пропаже в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты