В Госдуму внесли поправки о дне голосования по изменениям в Конституции

27 февраля 2020     8
В Госдуму внесли поправки о дне голосования по изменениям в Конституции

В Госдуму внесли поправки о проведении Всероссийского голосования по изменениям в Конституции, это будет нерабочий день, заявил депутат Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников.

25 февраля в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке к Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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