В Госдуму решили внести проект о повышении НДС на пальмовое масло

17 июля 2019     9
В Госдуму решили внести проект о повышении НДС на пальмовое масло

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будут будет внесен на рассмотрение Государственной думы в четверг, 18 июля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания депутатов с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По его словам, многие граждане обращались по поводу недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. Люди считают, что это снижает качество продуктов питания, а также может наносить вред здоровью.

В результате было принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима в 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%, пишет ТАСС.

11 июля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству

Источник: Газета Известия

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