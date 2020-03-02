В Греции местные жители сожгли центр по приему мигрантов

2 марта 2020     18
В Греции местные жители сожгли центр по приему мигрантов

Жители греческого острова Лесбос сожгли местный центр по приему мигрантов. Видео пожара опубликовано в Twitter-аккаунте Old Holborn.

По информации издания The National Herald, центр был создан Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и предназначался для временного размещения мигрантов. Отмечается, что местные жители выступали за закрытие лагеря и против захвата частной собственности для постройки нового центра для мигрантов. Однако местный муниципалитет осудил поджог и призвал жителей сохранять спокойствие и сплоченность.

Ранее правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с прибывающими к греко-турецкой границе нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, Анкара пропустила в страны Европы более 100 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру

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