В Греции отказались запрещать швартовку кораблей РФ из-за закона США

Власти Греции не намерены запрещать заход в свои порты кораблей ВМФ России и их обслуживание в связи с принятием в США «Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». Об этом в среду, 3 июля, сообщил «РИА Новости» источник в правительственных кругах.

«Не идeт речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции», — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что законопроект был внесен сенаторами демократом Бобом Менендесом и республиканцем Марко Руби, он направлен на изменение стратегии США в Восточном Средиземноморье.

Так, закон предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру, запрещает передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит реализовывать планы по С-400, и введение санкций против страны. Кроме того, в нем прописана дальнейшая милитаризация Греции и Кипра и более тесная их привязанность к Вашингтону.

Кроме того, ряд положений закона направлен против России с целью «снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье».Так, сенаторы предлагали вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО.

Источник: Газета Известия