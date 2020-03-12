В Грозном отремонтируют дороги и восстановят мост в 2020 году

12 марта 2020     17
В Грозном отремонтируют дороги и восстановят мост в 2020 году

В Грозном в 2020 году восстановят мост протяженностью 70 метров и отремонтируют проезжую часть 42 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в четверг, 12 марта, рассказал ТАСС замминистра автомобильных дорог Чеченской Республики Аббас Темирсултанов.

«Проводимые работы позволят увеличить грузоподъемность моста, он станет шире, геометрические параметры сооружения будут приведены в соответствие с современными требованиями. Реализация данных мероприятий снизит поток автотранспортных средств через центр города и благоприятно скажется на его экономическом и экологическом состоянии», — отметил он.

По словам Темирсултанова, все улицы, которые будут отремонтированы, включены в региональный проект «Дорожная сеть» нацпроекта по результатам детального мониторинга улично-дорожной сети города, а также учета обращений горожан в столичную мэрию.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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