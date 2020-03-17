В Грузии предложили бороться с коронавирусом святой водой

17 марта 2020     14
В Грузии предложили бороться с коронавирусом святой водой

Грузинский священник отец Шалва Кекелидзе из кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси предложил бороться с коронавирусом святой водой. Об этом сообщает EADaily.

«Мы видим, как вирус распространяется по всему миру. Мы окропим святой водой весь город, мы придем во все районы Тбилиси», — сказал в ходе проповеди священник.

Священнослужитель также поблагодарил медицинский персонал страны за работу, а общество призвал к большей сознательности и осторожности. Далее грузинские священнослужители проехались на внедорожнике по улицам Тбилиси, окропив их святой водой.

Ранее главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе посоветовал бороться с коронавирусом с помощью крепкого алкогольного напитка чача. По словам Гамкрелидзе, для борьбы с инфекцией спиртное бесполезно употреблять внутрь. «Пить чачу не помогает. Ее можно растворить в воде и использовать как антисептик», — раскрыл пользу напитка врач. Также в качестве антисептика можно использовать мыло.

По последним данным, коронавирус в Грузии выявлен у 33 человек, один пациент выздоровел. Ранее страна решила закрыть границы с Арменией, Азербайджаном и Россией. Прибывающие из Китая, Ирана, Италии, Испании и ряда других стран обязаны пройти карантин.

В Грузии закрыты образовательные учреждения, отменены спортивные и развлекательные мероприятия, государственные ведомства работают дистанционно, в церквях проводится дезинфекция.

Источник: Лента.Ру

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