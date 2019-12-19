В Грузии ранили сына экс-президента страны

19 декабря 2019     17
В Грузии ранили сына экс-президента страны

В центральном районе Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Отмечается, что раненого доставили в больницу.

«Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД в четверг, 19 декабря.

В ведомстве отказались комментировать вопрос о том, были ли установлены личности обвиняемых. Уголовное дело возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства». Отмечается, что в Грузии данное преступление карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщает издание Newposts.ge, злоумышленник ударил Цотне ножом в грудь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Цотне Гамсахурдия — второй сын экс-президента. У него есть братья Константин и Георгий.

16 декабря на Украине неизвестный избил депутата горсовета Нововолынска металлическим кнутом.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Журналистка пригласила Владимира Путина приехать в Крым на поезде
Журналистка пригласила Владимира Путина приехать в Крым на поезде

В Москве состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция Президента России. В этом году на ней присутствовало рекордное количество российских и иностранных журналистов. Свой …


В Севастополе из-за сильного тумана перекрыт рейд
В Севастополе из-за сильного тумана перекрыт рейд

Из-за сильного тумана временно перекрыт севастопольский рейд. Катера возобновят работу после улучшения погодных условий. На время ограничений, на линию «город …


Путин пошутил о жёнах
Путин пошутил о жёнах

Владимир Путин не против сделать 31 декабря выходным днём, но происходить это должно в рабочем режиме, а не в спешке. Он …


Путин выступил против перезахоронения Ленина
Путин выступил против перезахоронения Ленина

Владимир Путин не согласился с распространенной точкой зрения, что нынешняя Россия до сих пор живет на советском наследстве – заложенных в …


В Грузии ранили сына экс-президента страны
В Грузии ранили сына экс-президента страны

В центральном районе Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Отмечается, что раненого доставили в больницу. «Мы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты