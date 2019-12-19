В Грузии ранили сына экс-президента страны

В центральном районе Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Отмечается, что раненого доставили в больницу.

«Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД в четверг, 19 декабря.

В ведомстве отказались комментировать вопрос о том, были ли установлены личности обвиняемых. Уголовное дело возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства». Отмечается, что в Грузии данное преступление карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщает издание Newposts.ge, злоумышленник ударил Цотне ножом в грудь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Цотне Гамсахурдия — второй сын экс-президента. У него есть братья Константин и Георгий.

16 декабря на Украине неизвестный избил депутата горсовета Нововолынска металлическим кнутом.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: Газета Известия