В Дании отпустили задержанных за контрабанду наркотиков россиян

Правоохранительные органы Дании отпустили россиян из экипажа, ранее задержанного за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает полиция Копенгагена на своем сайте.
23 из 24 арестованных отпустили: полиция сообщает, что у них нет оснований для содержания россиян под стражей. Среди отпущенных — пятеро из шести задержанных. Последний — мужчина, ожидавший экипаж на берегу — до сих пор не освобожден по неизвестным причинам.
«Это была довольно тяжелая задача, потому что размер Duncan Island (корабль, на котором и задержали людей — прим. «Лента.ру») —178 метров, на нем может находиться очень много контейнеров. Нам пришлось обыскать абсолютно все», — говорится в сообщении полиции.
20 февраля шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина. Они якобы хотели перевезти наркотики на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург. Стоимость найденного кокаина оценили в 50 миллионов долларов.
*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Источник: Лента.Ру