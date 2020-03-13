В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

13 марта 2020     14
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

Никулинский суд Москвы 16 марта определит, подлежит ли пересмотру иск Генеральной прокуратуры (ГП) России об изъятии в пользу государства имущества бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

Как рассказал адвокат, также в ходе пятничного заседания выяснилось, что судебный пристав считает нужным прекратить исполнительное производство в отношении Лидии Горшковой — подруги гражданской жены Захарченко.

По словам Горбатенко, женщина получила от гражданской жены Захарченко 16,5 миллиона долларов. Они были конфискованы по решению Никулинского суда, но не были взысканы в полном объеме, поскольку со счета Горшковой исчезли 250 тысяч долларов. Слушания по данному вопросу отложили до 13 апреля.

В июне прошлого года Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В октябре 2019 года суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД и назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 1,4 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Фуркад завершил карьеру
Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. «Спасибо за это путешествие. Время …


В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

Никулинский суд Москвы 16 марта определит, подлежит ли пересмотру иск Генеральной прокуратуры (ГП) России об изъятии в пользу государства имущества …


Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters. Трамп объяснил, …


На Украине анонсировали полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса
На Украине анонсировали полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта страна полностью перекроет пассажирское авиасообщение c другими странами из-за …


Итальянская круизная компания отменила все рейсы из-за коронавируса
Итальянская круизная компания отменила все рейсы из-за коронавируса

Итальянская круизная компания Costa Crociere отменила все рейсы до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает в пятницу, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты