В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником

5 декабря 2019     16
В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником

В ходе служебной проверки по факту самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись разговора сестры скончавшейся девушки и подполковника юстиции Андрея Хвостова. Об этом 5 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В беседе девушка рассказала Хвостову, что его подчиненная планирует покончить с собой и раскрыла причины, которые подтолкнули ее к такому решению: поводом стало сексуальное насилие. Начальник погибшей не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить трагедию и не зарегистрировал сообщение о преступлении.

«В связи с тем, что в действиях Хвостова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных 285 и 293 УК РФ («Превышение полномочий» и «Халатность»), материал направлен в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — разъяснил собеседник телеканала.

26 ноября следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Инцидент произошел 23 ноября — в кабинете отдела полиции по Хостинскому району города Сочи было обнаружено тело 23-летней девушки-следователя с огнестрельным ранением. Сестра погибшей уточняла, что девушку изнасиловал ее коллега, пишет РЕН ТВ.

Известно, что в августе погибшая окончила университет МВД. По словам свидетелей, она часто бывала в компании других следователей, однако последнее время вела себя замкнуто.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей
Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего жителя Омска, подозреваемого в краже сбережений из квартиры севастопольца. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Гагаринскому району выяснили, …


Для крымчан 31 декабря будет выходным днём
Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

Соответствующее постановление подписано главой Крыма Сергеем Аксёновым и опубликовано на его официальном сайте. Во вторник, 31 декабря 2019 года, все …


Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян
Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что число пойманных на возможных нарушениях антидопинговых правил россиян в …


В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником
В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником

В ходе служебной проверки по факту самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись разговора сестры скончавшейся девушки и подполковника юстиции …


Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)
Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей. Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты