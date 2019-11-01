В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

1 ноября 2019     21
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

В ходе совещания по итогам расследования глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. По словам собеседника агентства, согласно приказу министра обороны, на длительные — более трех суток — задания в армейские подразделения охраны разрешается направлять только контрактников, а не солдат срочной службы.

Как сообщалось ранее, Шойгу жестко раскритиковал работу командиров с личным составом. Источники рассказали, что глава Минобороны назвал расстрел военнослужащих вопиющим преступлением и поручил оказать силовикам максимальное содействие в расследовании ЧП.

Рамиль Шамсутдинов при смене караула 25 октября застрелил восьмерых сослуживцев и сразу сдался спецназу. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. В ходе допроса Шамсутдинов заявил, что не жалеет о содеянном.

Источник: Лента.Ру

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