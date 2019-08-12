В деревне на Урале нашли свалку уголовных дел

Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово местные жители нашли свалку уголовных дел. Об этом 11 августа сообщил портал URA.RU.

Были найдены документы из полиции, различные справки, копии паспортов и уголовные дела, которые раскрывали личные данные граждан. При этом документы были рассыпаны среди старой мебели и других отходов в лесополосе.

В региональном главке МВД обещали провести проверку из-за обнаружения свалки документов, которые нужно утилизировать по определенным правилам.

6 мая сообщалось, что на Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Источник: Газета Известия