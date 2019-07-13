В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей

13 июля 2019     11
В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей

В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей. Об этом 12 июля сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным «РИА Новости», в лагере «Юнга» Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушения санитарных норм, которые коснулись правил приготовления и хранения продуктов, раздачи еды и содержания помещения пищеблока. У семи детей есть признаки острой кишечной инфекции.

Принято решение приостановить деятельность учреждения и провести в нем противоэпидемические мероприятия.

12 июля сообщалось, что в детском лагере под Одессой отравились 50 детей.

Источник: Газета Известия

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