В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей

В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей. Об этом 12 июля сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным «РИА Новости», в лагере «Юнга» Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушения санитарных норм, которые коснулись правил приготовления и хранения продуктов, раздачи еды и содержания помещения пищеблока. У семи детей есть признаки острой кишечной инфекции.

Принято решение приостановить деятельность учреждения и провести в нем противоэпидемические мероприятия.

12 июля сообщалось, что в детском лагере под Одессой отравились 50 детей.

Источник: Газета Известия