В диване россиянина нашли похищенную школьницу

В Костромской области школьницу нашли в коробе для белья в диване местного жителя, который ее похитил. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Вакурова

По данным следствия, 4 марта восьмилетняя школьница возвращалась домой по улице Дорожной города Неи. Однако домой она не вернулась, родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о розыске дочери.

По словам Вакуровой, незамедлительно были организованы поиски ребенка, к которым подключились волонтеры и местные жители. Девочка была обнаружена днем 5 марта, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью второй статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), был задержан 36-летний мужчина – хозяин жилья, где обнаружена девочка.

«Ребенка удалось обнаружить в ходе неотложного обыска в жилище мужчины. Девочка находилась в коробе для белья в диване, стоящем в комнате. Её незамедлительно осмотрели медицинские работники, телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Затем следователи передали ребенка родителям», — рассказала Вакурова.

В настоящее время сотрудники СКР устанавливает мотивы похищения ребенка.

15 февраля сообщалось, что 15-летнюю россиянку похитили и вывезли в Чечню ради женитьбы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру