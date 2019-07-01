В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.
Отмечается, что в результате произошедшего над афганской столицей образовался столп черного дыма. На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.
По словам представителя министерства внутренних дел Насрата Рахими, инцидент произошел в густонаселенном районе, где находится министерство обороны.
2 июня сообщалось, что в Афганистане в разных районах прогремело два взрыва. Одна бомба была прикреплена к автобусу со студентами, а вторую привел в действие террорист-смертник.
Источник: Газета Известия
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