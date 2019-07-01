В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что в результате произошедшего над афганской столицей образовался столп черного дыма. На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.

По словам представителя министерства внутренних дел Насрата Рахими, инцидент произошел в густонаселенном районе, где находится министерство обороны.

2 июня сообщалось, что в Афганистане в разных районах прогремело два взрыва. Одна бомба была прикреплена к автобусу со студентами, а вторую привел в действие террорист-смертник.

Источник: Газета Известия