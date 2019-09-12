В ДНР захотели стать федеративными округом России

12 сентября 2019     14
В ДНР захотели стать федеративными округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса. Об этом сообщается на сайте лидера ДНР.

По словам Пушилина, руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. «В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал он.

Материалы по теме

00:01 — 9 сентября

Глава ДНР подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине. Однако, по словам Пушилина, до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей. В частности, парламент страны должен закрепить в Конституции особый статус Донбасса. «У нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной. Вот Украина к этому не готова, и это она демонстрирует ежедневно. Опасаться по поводу границы не стоит», — отметил политик.

Также лидер ДНР признался, что до указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, «настроения у людей были не такими оптимистичными».

8 сентября Денис Пушилин заявил о возможности восстановления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. «Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем ею воспользоваться», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

В России, согласно Конституции, нет федеративных округов. Страна состоит из 85 субъектов федерации, которые образуют восемь федеральных округов — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Северо-Западный и Центральный.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На ликвидацию последствий иркутского паводка выделили 18 млрд рублей
На ликвидацию последствий иркутского паводка выделили 18 млрд рублей

На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области выделено в общей сложности 18 млрд рублей. 14 млрд из них — средства …


Жириновский подумал и решил не менять Москву на Севастополь
Жириновский подумал и решил не менять Москву на Севастополь

Депутат Государственной думы, глава ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Законодательного собрания Севастополя. В связи с этим, Избирком Севастополя провел заседании …


Порошенко могут арестовать уже 1 января 2020 года
Порошенко могут арестовать уже 1 января 2020 года

12 сентября в Киеве проходят массовые обыски по уголовным делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в своем …


Экс-тренера «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём
Экс-тренера «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём

13:00 Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью экс-хавбека команды Дениса Глушакова, который рассказал об игре под руководством …


В центре Севастополя сгорел автомобиль
В центре Севастополя сгорел автомобиль

Вечером 11 сентября на улице Маяковского автомобиль ВАЗ-2109 врезался в дерево и загорелся. Владелец машины потом рассказывал очевидцам и сотрудникам …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты