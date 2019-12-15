В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки для отвода сил

15 декабря 2019     23
В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки для отвода сил

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова предложить властям Украины новые участки для разведения сил на юго-востоке страны. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — цитирует его «РИА Новости».

Якубов также отметил, что республика приветствует договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки».

9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

В ходе саммита главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели отдельную встречу. Путин заявил, что остался доволен переговорами со своим коллегой. Украинский лидер в свою очередь назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Источник: Газета Известия

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